После выходных на Дону потеплеет до +10 градусов

Перед потеплением на Дону пройдет дождь со снегом.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области после выходных ростовчан ждет плюсовая температура до +10. Сообщают в Ростовском гидрометцентре.
В субботу и воскресенье дончан ожидают небольшие осадки в виде снега с дождем. Градусник же в это время будет колебаться от -1 до +2.
В понедельник воздух уже прогреется до +1 градуса. И в среду потеплеет до +10. Погода в середине следующей недели будет облачной, но без осадков.
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