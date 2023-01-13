В Ростове сидения из Дворца спорта раздают на дрова

Старая мебель, доски и другие демонтированные предметы отдают ростовчанам.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове-на-Дону старые сидения из Дворца спорта раздают на дрова. Об этом сообщили в спортивном комплексе.
На сегодняшний день на объекте ведутся ремонтные работы. Подрядчики демонтируют старую мебель и другие конструкции. Как сообщили в Дворце спорта старая мебель, доски и другие демонтированные предметы отдают ростовчанам. Так, старые деревянные сидения отправились «на дрова».
Им около 60 лет. Конечно, много старой мебели выносят. Кто-то забирает для своих нужд, в хозяйстве все пригодится, - сообщили в спортивном комплексе.
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