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НовостиОбщество13 января 2023 17:10

За прошлый год на Дону из аварийного жилья переселено 248 семей

На расселение ушло более 553 миллиона рублей
Екатерина ПОПОВА
Также улучшить свои жилищные условия смогли 50 человек.

Также улучшить свои жилищные условия смогли 50 человек.

Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

За прошлый год в Ростовской области было расселено 248 семей из фонда, признанным аварийным с 2017 года. На эти цели из областного бюджета было выделено более 553 миллиона рублей. Сообщили на сайте донского правительства.

Расселение проводилось в Боковском, Верхнедонском, Волгодонском, Морозовском, Матвеево-Курганском, Мартыновском, Красносулинском, Октябрьском, Пролетарском, Тацинском районах. А также в Донецке, Звереве, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Новошахтинске, Ростове, Таганроге, Шахтах.

Из десяти тысяч квадратных метров было переселено 529 человек, это 248 семей.

Также улучшить свои жилищные условия смогли 50 человек.

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