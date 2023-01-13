За прошлый год на Дону из аварийного жилья переселено 248 семей

Также улучшить свои жилищные условия смогли 50 человек. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

За прошлый год в Ростовской области было расселено 248 семей из фонда, признанным аварийным с 2017 года. На эти цели из областного бюджета было выделено более 553 миллиона рублей. Сообщили на сайте донского правительства.

Расселение проводилось в Боковском, Верхнедонском, Волгодонском, Морозовском, Матвеево-Курганском, Мартыновском, Красносулинском, Октябрьском, Пролетарском, Тацинском районах. А также в Донецке, Звереве, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Новошахтинске, Ростове, Таганроге, Шахтах.

Из десяти тысяч квадратных метров было переселено 529 человек, это 248 семей.

Также улучшить свои жилищные условия смогли 50 человек.

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