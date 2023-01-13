В Ростове таксист тайно списал с телефона пассажира 200 тысяч рублей

Хоть деньги все и списал, но до дома довез. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовский таксист во время поездки умудрился тайно списать все деньги у своего клиента. Сообщают в региональном МВД.

По версии следствия, 28-летний водитель такси воспользовался тем, что его клиент был пьян. Таксист взял его смартфон и вошел в приложение банка. А потом перевел себе круглую сумму денег. После этой махинации он вернул нетрезвому пассажиру телефон. И довез его до нужного адреса.

Когда пассажир протрезвел, заметил, что у него на счету нет денег. Бедолага обратился в полицию. И правоохранители быстро нашли воришку. Но тот деньги уже потратил. Сейчас таксист заключен под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Про взлет цен во время дождя, "жирные" заказы и клиентках с заниженной самооценкой: ростовский таксист откровенно рассказал, что увидел за семь лет работы за баранкой

Таксист из Ростова рассказал о приставаниях клиенток, угрозах и пассажирах, которые дают 5 тысяч просто так (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Родственники убитого в Ростове таксиста не согласны с версией о политическом споре

Сын погибшего мужчины заявил, что его отец имел много увлечений, но был аполитичным человеком (подробнее)