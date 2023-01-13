Ростовские водители вошли в топ-5 самых грубых

А самые порядочные водители находятся в Москве, Питере и Краснодаре. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове водители вошли в пятерку самых грубых по стране и расположились на третьем месте с конца. Опрос по оценке культуры вождения и поведения автовладельцев провел сервис SuperJob.

Прохожим предлагали оценить по пятибалльной шкале поведение водителей на улицах города. Ростовские пешеходы оценили вежливость автомобилистов в 2,8 балла, а сами водители поставили своим собратьям по рулю 3,1 балла.

Хуже донских шоферов оказались только водители в Новосибирске и Казани.

Порядочными стали столичные водители, а также из Петербурга и соседнего Краснодара.

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