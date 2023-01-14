Ростовчанам предложили при переезде из аварийного дома использовать компенсацию и взять ипотеку на ремонт

Глава рекомендовал посмотреть на новостройки неподалеку. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко порекомендовал жильцам аварийного дома в Кривошлыковском переулке переезжать в новостройки. Об этом он говорил во время традиционной январской встречи с журналистами. По словам сити-менеджера, суммы компенсации должно хватить на покупку квартиры в новом доме, а на ремонт уже можно взять ипотеку.

- Рядом строятся высотные дома, и по стоимости компенсации, которую мы выплачиваем, можно купить новую квартиру в современном кирпичном доме, - заявил глава. - Да, без ремонта. Но новое жилье, не в старом доме панельном. Возьмите ипотеку в части ремонта.

Также Алексей Логвиненко напомнил, что компенсационные выплаты при расселении аварийных домов не стоит путать с улучшением жилищных условий.

- Это меры поддержки государства, если человек попал в трудную ситуацию. И когда платят и по 80, и по 95 тысяч рублей за квадратный метр, это приличные деньги, - прокомментировал сити-менеджер.

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