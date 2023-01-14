Сити-менеджер Ростова объяснил, что не дало построить первую роторную парковку

В центре Ростова карусельная парковка могла бы сэкономить место. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первую в Ростове роторную парковку в центре Ростова не позволила построить охранная зона объекта культурного наследия. Об этом глава администрации города Алексей Логвиненко рассказал в ходе традиционной встречи с журналистами.

- Мы передали на улице Шаумяна земельный участок под аварийным домом под снос бизнесу, где бутик-отель хотел построить роторную парковку и использовать лишь половину ее мощностей для своих нужд, - пояснил сити-менеджер. - Но после сноса выяснилось, что земля относится к охранной зоне, а парковка требует фундамента — капитальной конструкции, что запрещено.

Глава рассказал, что из-за обширной охранной зоны у объектов культурного наследия в центре можно аварийные здания сносить, а строить ничего нельзя, и на улицах появляются «золотые пятна».

- По всем позитивным прогнозам в конце 2023 года обещают охранную зону уменьшить, - надеется глава.

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