Ростовчане готовы платить штрафы за незаконный сброс мусора, снятый на камеры наблюдения

Молодежь активнее поддержала инициативу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Почти 8 из 10 ростовчан поддерживают поправки к КоАП, по которым власти смогут штрафовать за незаконный сброс мусора, зафиксированный на автоматические камеры видеонаблюдения. Таковы результаты опроса на сайте SuperJob.

Инициатива предусматривает штрафы от 3 до 200 тысяч рублей ждут физлицам и юрлицам, которые сбрасывают мусор вне положенных для этого мест. За такие строгие меры проголосовали 77 процентов ростовчан, а против выступили 12 процентов. Те, кто не хочет таких штрафов, приводили такие доводы: «Камеры слишком начинают влезать в личную жизнь», «Нужно сначала создать нормальные условия для утилизации мусора», а некоторые столкнулись со штрафами по ошибке.

Активнее штрафы поддержали женщины, молодежь до 24 лет и автомобилисты.

При этом ростовчане оказались не самыми ярыми сторонниками инициативы: больше таких среди жителей Сибири, Центрального и Северо-Западного Федеральных округов.

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