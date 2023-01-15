В Ростове нашли мертвым бойца ММА Георгия Гаглоева, искавшего загадочно пропавшую родственницу

Георгий Гаглоев с тетей, которую он искал последний год. Фото: gagloevgeorgy

В поезде «Владикавказ — Москва» нашли мертвым бывшего бойца ММА Георгия Гаглоева. Его обнаружили проводники на железнодорожной станции в Ростове. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Ставрополь».

Известно, что Георгий Гаглоев помимо своих спортивных достижений запомнился и другой историей. С начала прошлого года мужчина искал свою тетю, которая, как ранее рассказывал сам Георгий изданию, занималась гаданиями, загадочно исчезла.

57-летняя Римма прилетела из ОАЭ в Грозный и возвращалась домой на такси, но не доехала. Машину нашли брошенной в городе Сунжа в Ингушетии, у карьера, где добывают щебень. В транспорте лежали все документы, деньги, мобильные телефоны и вещи пропавшей.

Водитель — отец пятерых детей — тоже бесследно пропал. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». А племянник-спортсмен записал видеообращение к главам нескольких республик с просьбой помочь расследовать дело и найти тетю.

Теперь же правоохранительным органам предстоит разобраться в обстоятельствах кончины самого бывшего спортсмена.

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