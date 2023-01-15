В Ростовской области в пожаре сгорел мужчина

Пожарные быстро справились с огнем, но в доме обнаружили погибшего.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пожар унес жизнь человека в Ростовской области. Мужчина сгорел в субботу, 14 января, в Неклиновском районе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области.
- Информация о возгорании поступила в 12.44. На место выехал пожарный расчет, - рассказали в ведомстве. - Горел частный дом в поселке Золотая Коса на Октябрьской улице.
Возгорание локализовали в 13.08, спустя пять минут огнеборцы зафиксировали полную ликвидацию пожара.
К сожалению, в этом ЧП не обошлось без жертв. В помещении обнаружили сгоревшее тело. Известно, что это 38-летний мужчина.
- Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприбора, - прокомментировали в ведомстве.
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