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НовостиПроисшествия15 января 2023 10:09

В Ростовской области в пожаре сгорел мужчина

Потушив пламя, огнеборцы нашли в здании тело человека
Татьяна ТИХОНОВА
Пожарные быстро справились с огнем, но в доме обнаружили погибшего.

Пожарные быстро справились с огнем, но в доме обнаружили погибшего.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пожар унес жизнь человека в Ростовской области. Мужчина сгорел в субботу, 14 января, в Неклиновском районе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области.

- Информация о возгорании поступила в 12.44. На место выехал пожарный расчет, - рассказали в ведомстве. - Горел частный дом в поселке Золотая Коса на Октябрьской улице.

Возгорание локализовали в 13.08, спустя пять минут огнеборцы зафиксировали полную ликвидацию пожара.

К сожалению, в этом ЧП не обошлось без жертв. В помещении обнаружили сгоревшее тело. Известно, что это 38-летний мужчина.

- Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприбора, - прокомментировали в ведомстве.

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