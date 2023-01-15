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НовостиОбщество15 января 2023 11:49

В небе Ростовской области появились истребители и бомбардировщики

Экипажи приступили к тренировочным полетам
Татьяна ТИХОНОВА
Тренировочные полеты пройдут в Ростовской области и на Кубани.

Тренировочные полеты пройдут в Ростовской области и на Кубани.

Фото: Александр КОЦ

Военные самолеты - истребители и бомбардировщики — начинают плановые учебные полеты в небе над Ростовской областью. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Речь идет об экипажах истребителей Су-30СМ и Су-27, а также бомбардировщиков Су-34. На учебные полеты они отправляются с аэродромов Краснодарского края и донского региона.

- Летчики отрабатывают выполнение задач в составе смешанных оперативно-тактических групп. Экипажи истребителей обеспечивают прикрытие бомбардировщиков при выполнении учебного бомбометания, - рассказали в ведомстве. - Также экипажи истребителей Су-30СМ и Су-27 провели воздушный бой с условным противником, выполнив фигуры сложного пилотажа.

Во время тренировочных полетов летчики отработали порядок посадки на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу, также потренировались, как действовать в условиях применения противником химоружия.

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