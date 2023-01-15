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НовостиНедвижимость15 января 2023 12:15

В Ростове в 28 домов начали подавать тепло после порыва в Газетном переулке

В результате коммунальной аварии без отопления осталось свыше 30 жилых домов
Татьяна ТИХОНОВА
Коммунальную аварию планировали устранить глубокой ночью, но справились на пять часов раньше.

Коммунальную аварию планировали устранить глубокой ночью, но справились на пять часов раньше.

Фото: Олег УКЛАДОВ

После крупной коммунальной аварии в центре Ростова 14 января, из-за которой более 30 домов остались без отопления, ремонтные бригады начали заполнять системы теплоснабжения. Об этом сообщается на сайте «Ростовских тепловых сетей».

- В 20.57 на теплотрассе в переулке Газетном завершены. Производится набор параметров и восстановление доаварийного режима теплоснабжения у всех ранее отключенных потребителей.

Речь идет о домах по следующим адресам: переулок Газетный, 72Д, 74, 76, 81, 83, 85, 87, 91, 97, по улицам Пушкинская, 105, М. Горького, 114, 120, 143, 147, 147А, 147Б, 149/95, 153, 155, в переулке Семашко, 821/41, и по улице Красноармейская 43А, 43/49, 45, 47, 61/101, 63/90, 166, 174.

Напомним, ресурсоснабжающая компания изначально сообщала, что аварийный ремонт завершится к двум часам ночи.

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