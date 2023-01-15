В Ростове в 28 домов начали подавать тепло после порыва в Газетном переулке

Коммунальную аварию планировали устранить глубокой ночью, но справились на пять часов раньше. Фото: Олег УКЛАДОВ

После крупной коммунальной аварии в центре Ростова 14 января, из-за которой более 30 домов остались без отопления, ремонтные бригады начали заполнять системы теплоснабжения. Об этом сообщается на сайте «Ростовских тепловых сетей».

- В 20.57 на теплотрассе в переулке Газетном завершены. Производится набор параметров и восстановление доаварийного режима теплоснабжения у всех ранее отключенных потребителей.

Речь идет о домах по следующим адресам: переулок Газетный, 72Д, 74, 76, 81, 83, 85, 87, 91, 97, по улицам Пушкинская, 105, М. Горького, 114, 120, 143, 147, 147А, 147Б, 149/95, 153, 155, в переулке Семашко, 821/41, и по улице Красноармейская 43А, 43/49, 45, 47, 61/101, 63/90, 166, 174.

Напомним, ресурсоснабжающая компания изначально сообщала, что аварийный ремонт завершится к двум часам ночи.

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