Власти Новочеркасска подтвердили информацию об изъятии документов в одном из департаментов

Во время проверки изъяли документы, связанные с некоторыми контрактами Фото: Михаил ГУСЕВ

В Ростовской области подтвердилась информация об изъятии документов в одном из департаментов администрации Новочеркасска. Ситуацию 16 января прокомментировали в пресс-службе городской мэрии.

- Действительно, проводилась выемка документов по некоторым контрактам. Это сделали в рамках оперативной работы, - пояснили журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

При этом представитель администрации пояснила, что состоявшаяся проверка не была обыском - осмотр кабинетов в здании не проводили, ничего не опечатали.

Напомним, ранее стало известно о якобы визите силовиков в департамент ЖКХ администрации Новочеркасска. По данным источника в правоохранительных органах, специалисты изучали материалы, связанные с уборкой города.

Напомним, это уже не первый подобный случай. Так, например, в феврале 2022 года поводом для выемки документов в мэрии стало подозрение в махинациях с земельным участком. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

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