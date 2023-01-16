Под Новочеркасском 18,8 гектара земли застроят жильем

Начальная цена земельного участка составляет более 10 миллионов рублей. Фото: сайт ДОМ.РФ.

Территорию под Новочеркасском площадью 18,8 гектара продадут инвесторам 17 февраля с целью ее комплексной застройки. Об этом говорится на сайте компании «ДОМ.РФ».

Как уточняется, земельный участок под индивидуальное жилищное строительство расположен на востоке казачьей столицы. Неподалеку находятся малоэтажные жилые дома и дачные участки. Ближайшая остановка общественного транспорта - в 350 метрах, а междугородний автовокзал - в 1,5 километрах. Начальная цена земельного участка составляет более 10 миллионов рублей. Подать заявку на участие в аукционе можно до 13 февраля 2023 года включительно.

Как отметил управляющий директор компании Анатолий Азизов, сейчас на их землях по итогам аукционов ведутся работы по реализации 18 проектов комплексного развития территорий в 15 регионах с потенциалом более 2,2 миллиона квадратных метров жилья.

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