Ростовская область вошла в топ-20 регионов по продаже билетов в рамках программы «Пушкинская карта». Фото: сайт донского правительства.

Школьникам Ростовской области на 5 тысяч рублей пополнили баланс «Пушкинской карты»

Донские учащиеся в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посетят учреждения культуры

«Пушкинские карты» школьников Ростовской области в возрасте от 14 до 22 лет пополнились на 5 тысяч рублей. Теперь учащиеся смогут бесплатно посетить учреждения культуры. Об этом сообщают в пресс-службе донского правительства.

Как отмечают власти, Ростовская область вошла в топ-20 регионов по продаже билетов в рамках программы «Пушкинская карта». Ее участниками в прошлом году стала 261 организация культуры: театры, музеи и концертные организации. Сотрудники этих учреждений подготовили для донских школьников более 1390 мероприятий.

При этом число подключенных учреждений растет с каждым днем. Так, с 2022 года в программу вошли кинотеатры, образовательные учреждения сферы культуры, библиотеки, культурно-досуговые учреждения и парки. Весь перечень доступных по карте событий можно найти в приложении «Госуслуги.Культура» и на портале «Культура.РФ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появится ли в регионе Пушкинская карта для взрослых, рассказали в правительстве Ростовской области

Заявки на повышение возрастной категории регулярно поступают (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростовской области молодежь сможет по «Пушкинской карте» посмотреть 418 фильмов в 40 кинозалах

Для просмотра по этой карте доступны только российские картины (подробнее)