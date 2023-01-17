В Ростовской области выясняют обстоятельства смерти многодетного полицейского

Врачи скорой констатировали смерть
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области, в Новошахтинске, умер 37-летний сотрудник патрульно-постовой службы, сообщил источник издания в правоохранительных органах региона.
По данным собеседника, трагедия произошла около семи часов вечера. Мужчина был дома со своей семьей – женой и тремя маленькими детьми. Неожиданно он почувствовал себя плохо. Жена вызвала скорую. Врачи пытались спасти мужчину, но, к сожалению, не смогли. По предварительным данным, он умер от болезни.
В пресс-службе УТ МВД по СКФО подтвердили факт того, что сотрудник скончался.
- По данному факту идет проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства случившегося, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.
Источник издания, в свою очередь сообщил, что криминальный характер не рассматривается. Также собеседник добавил, что ведомство окажет помощь осиротевшей семье.
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