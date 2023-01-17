В Ростовской области ассоциация «Южный кластер» подала иск к администрации Аксайского района

Первое слушание должно состояться 31 января 2023 года Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области независимая ассоциация предпринимателей «Южный кластер» подала иск к администрации Аксайского района. Об этом стало известно 17 января, однако дело на рассмотрение поступило еще в начале месяца.

Так, в электронной картотеке Аксайского районного суда отмечено, что заявление в инстанции получили 9 января. Тогда же административное дело приняли к производству. Первое слушание должно состояться 31 января 2023 года.

Указано, что предметом спора является «решение органов власти». По неподтвержденным данным, «Южный кластер» выступает от имени предпринимателей рынка «Атлант». Истцы требуют признать незаконными планы по ликвидации торговых точек. Ранее сообщалось, что территорию аксайских рынков под Ростовом могут отдать под жилую застройку.

Напомним, весной 2021 года силовики провели массовые обыски на четырех аксайских рынках. Позже был задержан бывший глава района. По версии следствия, он входил в преступную группу, зарабатывавшую на незаконном предпринимательстве. Участников ОПГ обвинили в том, что они захватили муниципальные земли и создали на них рынки.

Добавим, в декабре 2022 года 12 подозреваемых, связанных с делом аксайской банды, оставили в СИЗО до 15 июня 2023 года включительно. Еще трое задержанных такой же период времени пробудут под домашним арестом, один человек будет находиться под подпиской о невыезде.

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Это предварительные данные объединенной пресс-службы судов региона (подробности)