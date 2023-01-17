В Ростовской области мужчина и женщина пошли под суд за попытку организовать наркотрафик с помощью мессенджеров

Двоих жителей Ростовской области осудили за продажу наркотиков через закладки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Родионово-Несветайском районе, мужчина и женщина решили заработать на продаже наркотиков. Так, подозреваемые в «Телеграме» нашли будущих подельников, списались с ними и договорились о том, как будут реализовывать преступную схему.

По задумке парочки, соучастники должны были выступить в роли посредников – забрать наркотики у дилера и спрятать их в тайнике.

Затем мужчина и женщина планировали забрать партию, расфасовать по пакетам, и спрятать в различных точках в своем поселке.

В задачи злоумышленницы входило также сфотографировать тайники и каждый снимок точно описать. Эта информация в дальнейшем должна была быть передана покупателям.

Однако оперативники установили личности организаторов и задержали их. В отношении злоумышленников завели дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств совершенный группой лиц по предварительному сговору с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»

И мужчина, и женщина предстали перед судом.

- Их вина была признана. Злоумышленницу приговорили в 11 годам лишения свободы в колонии строго режима, ее подельника – к десяти с половиной годам в колонии строго режима, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

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