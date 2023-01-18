В Ростове пройдут прения по делу «банды амазонок»

Первый приговор "банде амазонок" вынесли в 2019 году. Фото: Александр Степанов.

В Ростове-на-Дону пройдут прения по делу «банды амазонок». Заседание состоится 19 января в Ростовском областном суде, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

29 ноября коллегия присяжных признала банду виновной практически по всем пунктам. Теперь стороны по делу выступят в прениях в порядке обсуждения последствий вердикта.

Напомним, в «банду амазонок» входили 35-летний житель Ставрополья, его гражданская жена, ее 25-летняя дочь, а также супруги из Ростовской области. На их счету нападений, убийства и ограбления.

Первый приговор по делу был провозглашен в 2019 году. Тогда фигуранты получили на всех 76 лет лишения свободы. Второй процесс начался в 2020-м. На этот раз в уголовное дело вошло 16 томов, 98 эпизодов, среди которых убийства и кражи.

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