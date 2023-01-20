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НовостиОбщество20 января 2023 10:00

В Ростовской области стали продавать снег

Сообщение об этом появилось на бесплатной доске объявлений
Екатерина ПОПОВА
Азовчанин решил так позлорадствовать над любителями снежной погоды.

Азовчанин решил так позлорадствовать над любителями снежной погоды.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Азовском районе Ростовской области мужчина решил заработать на продаже дончанам долгожданного снега. Свое объявление он выставил на одном из Интернет-сервисов для размещения бесплатных объявлений.

Снег азовчанин предлагает для поднятия зимнего настроения в бесснежной Ростовской области. Мы позвонили по объявлению и узнали подробности.

- Я как-то сидел перед Новым годом дома и думал, чего бы интересного предложить на продажу. В голову пришел лишь долгожданный всеми на Дону снег, - говорит продавец.

Однако, снега у мужчины никакого нет. Он просто решил подшутить своим объявлением и надавить на больное скучающим по настоящей снежной зиме ростовчанам.

- Уже трое звонили. А когда узнали про розыгрыш, знатно посмеялись, - признался автор объявления.

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