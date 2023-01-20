В Ростовской области стали продавать снег

Азовчанин решил так позлорадствовать над любителями снежной погоды. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Азовском районе Ростовской области мужчина решил заработать на продаже дончанам долгожданного снега. Свое объявление он выставил на одном из Интернет-сервисов для размещения бесплатных объявлений.

Снег азовчанин предлагает для поднятия зимнего настроения в бесснежной Ростовской области. Мы позвонили по объявлению и узнали подробности.

- Я как-то сидел перед Новым годом дома и думал, чего бы интересного предложить на продажу. В голову пришел лишь долгожданный всеми на Дону снег, - говорит продавец.

Однако, снега у мужчины никакого нет. Он просто решил подшутить своим объявлением и надавить на больное скучающим по настоящей снежной зиме ростовчанам.

- Уже трое звонили. А когда узнали про розыгрыш, знатно посмеялись, - признался автор объявления.

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