В Каменске-Шахтинском пожилой водитель сбил на «зебре» 7-летнего мальчика

За рулем автомобиля «ВАЗ-21061» находился 76-летний мужчина. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО
В Каменске-Шахтинском пожилой водитель на отечественной легковушке сбил 7-летнего мальчика. В итоге ребенок с травмами попал в больницу, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
По данным ведомства, несчастный случай произошел на улице Крупской. Предварительно, наезд на юного пешехода произошел в пределах «зебры». За рулем автомобиля «ВАЗ-21061» находился 76-летний мужчина. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
Напомним, сегодня же Каменске-Шахтинском в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 13 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
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