В Ростовской области прокуратура начала проверку по факту аварии с пассажирским автобусом

Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в дерево. Фото: ГИБДД РО

В Ростовской области, в Каменске-Шахтинском, утром, 20 января, произошла серьезная авария. Водитель рейсового автобуса врезался в дерево.

В отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области, автобус двигался по маршруту «Комбинат-Машзавод». Предварительно, водителю общественного транспорта стало плохо за рулем. Он потерял управление: пересек встречную полосу, съехал с дороги и врезался в дерево.

Травмы различной степени тяжести получили 13 человек. Среди пострадавших шесть детей. Все они доставлены в больницу.

В пресс-службе областной прокуратуры в свою очередь сообщили, что надзорное ведомство начало проверку.

- Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере организации перевозки пассажиров, - сообщили в прокуратуре региона.

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