Ростовская область приняла полуфинал конкурса «Лидеры возрождения.ДНР»

Донской регион реализует поручение Президента РФ по адаптации новых регионов в России. Фото: телеграм-канал Василия Голубева.

Ростовская область приняла у себя полуфинал конкурса «Лидеры возрождения.ДНР» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор.

По его словам, в настоящий момент донской регион реализует поручение Президента РФ по адаптации новых регионов в России. В связи с этим и было решено провести полуфинал конкурса на Дону. Его задачей стало формирование кадрового потенциала для Донбасса.

Во время мероприятия губернатор Ростовской области вместе с Сергеем Кириенко, Владимиром Устиновым и Денисом Пушилиным поприветствовал будущих управленцев соседнего российского региона.

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