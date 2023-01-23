В Таганроге ночью 22 января водитель авто сбил пешехода и уехал

Трагедия произошла на улице Транспортной Фото: Сергей ГАПОН

В Таганроге водитель иномарки сбил женщину-пешехода и бросил ее прямо на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Ростовской области.

По данным ведомства, трагедия произошла на улице Транспортной ночью 22 января. Выяснилось, что 36-летний мужчина за рулем Kia Sorento наехал на 59-летнюю женщину. Пострадавшая в итоге умерла на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

Напомним, ранее в Новочеркасске 17-летняя девушка попала в больницу после того, как ее сбил водитель BMW. Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД и выдерживать безопасную скорость.

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