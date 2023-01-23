Строительство автомагистрали Джанкой - Ростов оценили в 400 миллиардов рублей

Основной дорогой в Крым станет трасса Таганрог - Джанкой. Фото: сайт Республики Крым.

В 2023 году начнется строительство новой автомагистрали из Джанкоя в Ростов, которая по своему качеству и эксплуатационным характеристикам не будет уступать трассе «Таврида» в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Новая дорога будет иметь форму полукольца, опоясывающего Азовское море. Она протянется через новые российские регионы. Чтобы закольцевать трассу, нужно будет достроить участок протяженностью 445 километров «Ростов-на-Дону - Тамань». От Джанкоя будет проложена ветка, соединяющая новую дорогу с трассой «Таврида».

Старт строительства новой автомагистрали намечен на 2023 год, сейчас проводятся проектно-изыскательские работы. Стоимость строительства объекта оценивается в сумму до 400 миллиардов рублей.

Напомним, о строительстве новой дороги Владимир Сальдо также заявлял в декабре 2022 года.

- Будет построена автострада Джанкой - Ростов, которая соединит трассу «Таврида» в Крыму с материковой Россией, - рассказывал тогда Сальдо. - Строительство тем более важно, что Азовское море теперь внутреннее для нашей страны. По этой автостраде уже идут проектно-изыскательские работы.

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