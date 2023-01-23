В Ростовской области земли предприятия по исследованию виноградарства застроят жильем

На месте некогда располагавшегося здесь исследовательского предприятия в районе улицы Азина будут построены жилые дома. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Земельный участок на окраине города Цимлянска площадью 85 гектаров, на котором раньше находилось Государственное научное сельхозучреждение «Цимлянский опорный пункт по виноградарству ВНИИВИВ им. Я. И. Потапенко», застроят жильем. Торги проведет компания «ДОМ.РФ».

На месте некогда располагавшегося здесь исследовательского предприятия в районе улицы Азина будут построены жилые дома. Для этого госкорпорация продаст четыре находящихся на земельном участке нежилых здания, в том числе двухэтажное площадью 269 квадратных метров и одноэтажное площадью 360 квадратных метров. Построены они были в 1957 году. Аукцион намечен на первый квартал 2023 года, стартовая цена пока не определена.

Напомним, ранее сообщалось, что территорию под Новочеркасском площадью 18,8 гектара продадут инвесторам 17 февраля с целью ее комплексной застройки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новочеркасском 18,8 гектара земли застроят жильем

Аукцион на продажу участка пройдет 17 февраля (подробнее)