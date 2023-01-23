В Батайске третьеклассник напугал детей, продемонстрировав им электрошокер

Мальчик получил электрошокер для самообороны от бездомных собак по пути следования из школы домой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Батайске Ростовской области ученик третьего класса напугал одноклассников электрошокером, который ему выдали родители. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Во время служебного расследования выяснили, что, со слов матери, мальчик получил электрошокер для самообороны от бездомных собак по пути следования из школы домой.

За школьника вступился и директор школы, который рассказал, что ребенок на территории школы никого не пугал, а попросту продемонстрировал работу электроприбора своим одноклассникам. С мальчиком и его родителями была проведена беседа, ребенок поставлен на внутришкольный учет.

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