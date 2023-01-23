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НовостиОбщество23 января 2023 15:34

В Батайске третьеклассник напугал детей, продемонстрировав им электрошокер

Родители батайского школьника выдали прибор для обороны от бездомных собак
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Мальчик получил электрошокер для самообороны от бездомных собак по пути следования из школы домой.

Мальчик получил электрошокер для самообороны от бездомных собак по пути следования из школы домой.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Батайске Ростовской области ученик третьего класса напугал одноклассников электрошокером, который ему выдали родители. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Во время служебного расследования выяснили, что, со слов матери, мальчик получил электрошокер для самообороны от бездомных собак по пути следования из школы домой.

За школьника вступился и директор школы, который рассказал, что ребенок на территории школы никого не пугал, а попросту продемонстрировал работу электроприбора своим одноклассникам. С мальчиком и его родителями была проведена беседа, ребенок поставлен на внутришкольный учет.

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