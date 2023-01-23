Украинский олигарх перестал быть владельцем двух угольных шахт Ростовской области

Угольные шахты перешли в собственность бывшего вице-президента «Лукойла» и «Славнефти» Искендера Агасалим оглы Халилова. Фото: пресс-служба правительства РО.

Две шахты украинского олигарха Рината Ахметова в Ростовской области, «Донской антрацит» и шахтоуправление «Обуховская», сменили владельца. Об этом сообщает издание «Город N».

Согласно бухгалтерской отчетности за 2021 год, обе шахты перешли в собственность бывшего вице-президента «Лукойла» и «Славнефти» Искендера Агасалим оглы Халилова в марте 2022 года. Последний, согласно документам, по состоянию на 4 марта 2022 года был бенефициарным владельцем кипрской компании Fabcell Limited, которой принадлежат 100% акций шахтоуправления «Обуховская» и «Донского антрацита». Однако представитель бизнесмена отрицает его отношение к данным активам.

В 2021 год обе шахты «Обуховская» и «Донской антрацит» добыли 3,5 миллиона тонн угля. Выручка «Донского антрацита» составила 2,8 миллиарда рублей, а «Обуховской» - 13 миллиардов рублей. Напомним, в феврале 2022 года области в шахте «Обуховская» произошло обрушение.

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