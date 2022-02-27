Горняков шахты "Обуховская" уже трое суток не могут извлечь из-под завалов

В Ростовской области три дня пытаются спасти застрявших в шахте горняков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области уже на протяжении трех дней спасатели пытаются вызволить из-под завалов шахтеров, "заключенных" в шахте "Обуховская". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

- Горноспасатели вместе с шахтерами продолжают работы по прокладке обходного пути, - прокомментировали спасатели.

Работы по вызволению горняков из вынужденного плена ведутся в круглосуточном режиме. Никаких дополнительных сил и средств для этого пока не потребовалось.

- На связь выходят также дважды в час. Провизией и питьем обеспечиваются, угрозы жизни нет, - добавили в МЧС.

Напомним, ЧП произошло 25 февраля около 8 часов утра. На шахте «Обуховская» при проведении подготовительных работ в штреке произошло обрушение пород кровли на расстоянии 67 метров от устья выработки.

- В результате обрушения образовался завал, - рассказали в региональном правительстве. - В забое выработки находялись трое горняков. Никто из шахтеров не пострадал. Ведутся работы по уборке обрушившейся породы.

Шахта продолжает работать в штатном режиме. Ее работа находится на контроле Ростехнадзора и министерства промышленности и энергетики региона.

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После обрушения помощь потребовалась трем работникам.