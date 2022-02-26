В Ростовской области спасатели продолжают вызволять из плена оставшихся в шахте "Обуховская" рабочих

Рабочих продолжают вызволять из плена в шахте "Обуховская". Фото: ГУ МЧС

В Ростовской области продолжаются работы по вызволению из плена рабочих, застрявших в обрушившейся шахте "Обуховская". Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

- По состоянию на 07.00 26.02.2022 Работы продолжаются. С рабочими поддерживается связь по проводному телефону два раза в час, - отметили в ведомстве.

В настоящее время в шахте поддерживается температура до +26 градусов. К счастью угрозы их жизни нет.

Напомним, что в пятницу, 25 февраля, около восьми часов утра на шахте «Шахтоуправление «Обуховская» при проведении подготовительных работ в штреке произошло обрушение пород кровли в 67 метрах от устья выработки. Под завалами оказались трое горняков, никто из них не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области смогли установить связь с работниками шахты «Обуховской».

После обрушения помощь потребовалась трем работникам.