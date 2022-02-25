В Ростовской области горнякам шахты «Обуховской» передали еду и воду

Спасатели начали продвигаться по обходному пути Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области пищу и воду передали горнякам, которые из-за обрушения не могут выбраться из шахты «Обуховской». Обновленную информацию о ситуации на месте ЧП сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

- По вентиляционной шахте передали питье и продовольствие, угрозы жизни нет. С рабочими поддерживается связь, продолжается уборка обрушившейся породы. В целях безопасности спасателями принято решение продвигаться по обходному пути, - рассказали в ведомстве.

Известно, что обрушение произошло утром 25 февраля во время подготовительных работ в штреке протяженностью 120 метров (ред. штрек - это выработка, не имеющая непосредственного выхода на земную поверхность). Как добавили в МЧС, случившееся не повлияло на работу шахты, ее ведут в штатном режиме.

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