В Ростове-на-Дону построят бассейн на территории Александровской рощи

На строительство объекта дается 304 дня
Фото: Александр КОЦ
В Ростове планируют построить бассейн на территории Александровской рощи. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Стоимость необходимых работ для строительства оценили в 12 миллионов рублей. Согласно предоставленной документации, общая площадь здания не должна быть больше 8 тысяч квадратных метров, а застройки – не больше 5 тысяч квадратов. Высота здания допустима от 1 до 5 этажей. В планах построить купальный и спортивный бассейн с загруженностью – 100 посещений в смену.
На строительство дается 304 дня с момента заключения договора.
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