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НовостиОбщество12 января 2023 20:57

В Ростове на Военведе в строительство жилого комплекса вложат 40 миллиардов рублей

ЖК построят на 58 гектарах заброшенной территории
Екатерина ПОПОВА
На территории комплекса будет школа, три детсада, спорткомплекс, храм и дом культуры.

На территории комплекса будет школа, три детсада, спорткомплекс, храм и дом культуры.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове планируют построить жилой комплекс на заброшенной территории на Военведе. Об этом сообщил Алексей Логвиненко.

Новый комплекс займет 516 тысяч квадратных метров. Кроме многоэтажек на территории собираются построить школу на тысячу мест, три детских сада, храм, спортивный оздоровительный комплекс и дом культуры. Под проект выделят 58 гектаров земли. Инвестиции составят более 40 миллиардов рублей.

На стройку ЖК уйдет около десяти лет.

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