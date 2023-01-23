В Ростовской области мужчину задержали за хранение наркотиков

Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 44-летнего мужчина задержали за хранение наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, житель Таганрога выращивал у себя дома растение, из которого делается наркотическое вещество. В одной из комнат правоохранители обнаружили 23 горшка с кустами. Все растения он хранил в специально оборудованной теплице, где была встроена система полива, обогрева и вентиляции.

Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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(Подробности)