Ростовчанин пытался передать в исправительную колонию наркотики

Мужчину задержала полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону местный житель пытался передать в ИК-2" запрещенку". Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН 23 января.

По информации ведомства, 20 января мужчина находился рядом с режимным учреждением. Он пытался перебросить на территорию ИК-2 два свертка с наркотическим веществом. В этот момент территорию осматривали сотрудники колонии. Они задержали мужчину, а свертки изъяли. Выяснилось, что в них находились психотропные препараты.

- В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 234 УК РФ. Гражданин и изъятые препараты переданы сотрудникам полиции. Проводится проверка, – сообщили в ведомстве.

Еще один инцидент произошел 21 января. Житель Таганрога возле внешней запретной зоны ИК-2. Он также пытался перебросить два свертка. Сотрудники режимного учреждения задержали мужчину. В одном находилось порошкообразное вещество белого цвета, а в другом – растительная масса зеленого цвета. Запрещенные вещества были изъяты, а мужчину задержали.

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