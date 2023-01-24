Ростовский художник планирует сфотографировать сотню российских казаков

Максим Ильинов решил создать свою коллекцию колоритных казачьих портретов. Фото: предоставлено героем публикации.

Художник из Ростова-на-Дону Максим Ильинов создает серию портретов российских казаков под названием «Казачья сотня». Об этом сам создатель проекта рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону».

- Все казаки друг с другом общаются — от Терека до Владивостока, - рассказал художник. - И я езжу везде, смотрю, как выглядят разные народы. Однажды «Мосфильм» снимал в Ростовской области фильм про Сталина и не мог найти на массовку мужественных типажей. У них есть большая база актеров, но сразу найти столько мужественных — это целая проблема. Тогда сотрудник кинокомпании пригласил нас, казаков, на пробы. Посмотрели - и взяли всех. На Дону сохранился хороший генотип ярких мужских образов — красивых, статных казаков.

После того случая Максим Ильинов решил создать свою коллекцию колоритных казачьих портретов. Для этого он приобрел телефон последней модели с хорошей фотокамерой и стал снимать. Среди героев его фоторабот есть казаки разных возрастов и должностей. Например, атаман станицы Донская есаул Олег Жигулин и помощник атамана Усть-Медведицкого округа по культуре сотник Дмитрий Копылов, обычный табунщик и пастух Николай Самоходкин и хранитель родовой традиции заготовки иван-чая, один из лучших банщиков Сибири Дмитрий Собянин.

Всего ростовчанин планирует создать портреты 100 российских казаков — все они не похожи друг на друга, но являются яркими представителями казачьей культуры. Фотоснимки будут распечатаны и показаны на выставке 14 октября 2023 года, на Покрова Пресвятой Богородицы. Также художник издаст фотокнигу формата А4, куда войдут эти фотографии и рассказы о самих персонажах.

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