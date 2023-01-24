В Ростове собираются ликвидировать объединенную дирекцию строящихся объектов

Сроки ликвидации организации пока не утвердили Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону собираются ликвидировать объединенную дирекцию строящихся объектов. Соответствующее постановление в январе 2023 года подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Установить срок ликвидации МКП «ОДСО» в течение одного года со дня вступления в силу настоящего решения, - говорится в документе.

Теперь в реестр юридических лиц обязаны внести пометку о том, что дирекция находится под ликвидацией. Процедуру расформирования будет курировать департамент координации строительства и перспективного развития города.

Напомним, ранее в донской столице заявили о ликвидации управления здравоохранения. На смену ведомству должно прийти управление по координации деятельности медорганизаций города при областном Минздраве.

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