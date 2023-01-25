В Ростовской области с поезда сняли мужчину, грубившего пассажирам

На станции в Батайске с поезда сняли хулигана
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области, в Батайске, за помощью к правоохранителям обратился начальник поезда «Адлер-Москва». Он рассказал, что никак не удается утихомирить пассажира, перебравшего со спиртными напитками, сообщает полиция на транспорте.
Мужчина мешал соседям по вагону спать, а еще ругался и оскорблял людей.
В результате в дело вмешались правоохранители. На станции полицейские высадили 57-летнего хулигана и составили на него административный протокол.
Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО, мужчине грозит арест до 15 суток.
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