В Ростовской области сняли с поезда хулиганку из Оренбургской области. Фото: Алиса ТИТКО

В Сальске к поезду, двигавшемуся из Орска в Адлер потребовали прислать наряд полиции. На место прибыли павоохранители из местного линейного отдела МВД. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Сотрудники полиции выяснили, что 34-летняя уроженка Оренбургской области мешала пассажирам отдыхать. Женщина ругалась матом и никак не реагировала на неоднократные замечания попутчиков. В связи с этим пассажиры вынуждены были обратиться к персоналу поезда за помощью.

- В отношении данной гражданки составлен административный протокол за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 «Мелкое хулиганство», - отмечается в сообщении.

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