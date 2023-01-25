Проект строительства гостиницы в Ростове на улице Донской прошел экспертизу

Оценивали проект в частной организации «Русрегион» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Проект строительства гостиницы в Ростове-на-Дону на улице Донской успешно прошел экспертизу. Эту информацию указали на сайте ГИС ЕГРЗ.

Оценивали проект в частной организации «Русрегион». Планы и изыскания подготовил нанятый индивидуальный предприниматель. Застройщиком же выступает бизнесмен Виталий Васишев.

Представленную документацию утвердили 24 января 2023 года, на следующий день обновленные данные включили в реестр. Предварительные сроки возведения объекта, пока неизвестны.

Добавим, ранее стало известно, что в донской столице на территории Александровской рощи собираются построить бассейн. На выполнение этой задачи планируют потратить 12 млн рублей. Общая площадь здания не должна превышать 8 тысяч квадратных метров.

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