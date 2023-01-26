Почти 5 тысяч новобранцев призовут на службу в Ростовской области весной 2023 года

Весенний призыв на Дону собираются провести с 1 апреля до 15 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Весной 2023 года из Ростовской области на службу в Вооруженные силы России должны призвать около 5 тысяч человек. Об этом говорится в отчетах на сайте донского правительства.

- Почти 60 % от общего количества новобранцев направят в воинские части, дислоцированные на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, - сообщают власти.

Также донских юношей планируют распределить в части центрального подчинения, Военно-Морской флот, Железнодорожные войска, Инженерные войска и в части материально-технического обеспечения. Еще 15 молодых людей по традиции отправятся служить в Президентский полк комендатуры Московского Кремля.

Весенний призыв в России в 2023 году собираются провести в срок с 1 апреля до 15 июля. Добавим, по итогам 2022 года на Дону в армию призвали более 9 тысяч юношей.

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