В Ростове исполнять обязанности главы Пролетарского района будет Зураб Киладзе

Кадровую перестановку провели после отставки прежнего главы района
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону исполнять обязанности главы администрации Пролетарского района будет Зураб Киладзе. Об этом проинформировали городские власти.
- Чиновник вступил в новую должность с 25 января, - сообщили в администрации Ростова-на-Дону.
Напомним, кадровую перестановку провели после отставки прежнего главы района Егора Долматова. Управленец занимал пост с 2017 года. До этого назначения он был заместителем главы Ворошиловского района.
Добавим, ранее по собственному желанию также уволился глава Аксайского района Ростовской области Сергей Бодряков. Чиновник теперь будет трудиться в должности заместителя губернатора.
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