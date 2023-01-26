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НовостиОбщество26 января 2023 6:54

В Ростове исполнять обязанности главы Пролетарского района будет Зураб Киладзе

Новый управленец уже приступил к своим обязанностям
Ангелина СКИБА
Кадровую перестановку провели после отставки прежнего главы района

Кадровую перестановку провели после отставки прежнего главы района

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону исполнять обязанности главы администрации Пролетарского района будет Зураб Киладзе. Об этом проинформировали городские власти.

- Чиновник вступил в новую должность с 25 января, - сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

Напомним, кадровую перестановку провели после отставки прежнего главы района Егора Долматова. Управленец занимал пост с 2017 года. До этого назначения он был заместителем главы Ворошиловского района.

Добавим, ранее по собственному желанию также уволился глава Аксайского района Ростовской области Сергей Бодряков. Чиновник теперь будет трудиться в должности заместителя губернатора.

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