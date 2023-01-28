В Ростове перечислили деньги на жилье еще двум семьям, проживающим в доме на Кривошлыковском

Дом на Кривошлыковском признан аварийным и подлежит сносу
Фото: Анастасия АЛЯМКИНА
В донской столице из резервного фонда городской администрации выделили деньги на покупку квартир двум семьям, которые являются собственниками жилья в доме на Кривошлыковском, сообщается на сайте мэрии.
Дело в том, что пятиэтажка была признана аварийной. На стенах хрущевки — большие трещины, конструкция постройки настолько ветхая, что может сложиться, словно карточный домик, в любой момент. Специальная комиссия пришла к выводу, что ее необходимо снести.
Собственникам аварийного жилья выделяются деньги на приобретение новых квартир.
- 53 семьям уже выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения в полном объеме. 26 января вышло постановление о выделении средств из резервного фонда администрации города Ростова-на-Дону на выплаты еще двум семьям, - прокомментировали в администрации донской столицы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове жители пятиэтажки на Кривошлыковском устроили акцию протеста
Собственники квартир сняли видео и опубликовали в Интернете (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
В Ростове жильцы дома на Кривошлыковском подали жалобу в Верховный суд
Ростовчане пытаются оспорить решения инстанций относительно своего жилья (подробнее)