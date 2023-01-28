В Ростовской области в многоэтажном доме вспыхнул пожар

В многоквратирном доме загорелась квартира
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
В Ростовой области, в Аксае, в субботу, 28 января, в многоквартирном доме произошел пожар, сообщили в региональном МЧС. По данным ведомства, возгорание началось в квартире, расположенной на девятом этаже. Всего же в доме их 16.
- Общая площадь пожара составила пять квадратных метров, - сказали в пресс-службе регионального МЧС.
Справиться с огнем удалось меньше, чем за полчаса. Жертв и пострадавших нет.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала о том, что в донской столице во время пожара в частном доме 61-летняя женщина получила ожоги ног.
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