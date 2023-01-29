В Ростовской области пенсионер погиб во время пожара в собственном доме

В Таганроге загорелся частный дом
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области, в Таганроге, в садоводческом товариществе «Работник просвещения» произошел серьезный пожар, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
По данным ведомства, ЧП случилось из-за неосторожного обращения с огнем во время курения. На месте пожара обнаружили тело 67-летнего хозяина дома. Он отравился продуктами горения.
- Площадь пожара составила 40 квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
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