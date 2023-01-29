В Ростовской области возле трассы вспыхнул камыш

В Ростовской области вспыхнул камыш Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области, в Семикаракорском районе, возле объездной дороги произошел серьезный пожар, сообщили в региональном МЧС. По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного около четырех часов дня.

На место выехал расчет спасателей. Ликвидировать огонь удалось лишь в девять часов вечера.

- Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Угрозы распространения огня на населенный пункт не было, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в Таганроге 67-летний мужчина погиб во время пожара в частном доме.

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