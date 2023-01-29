Открылся новый автобусный маршрут из Ростова до Волновахи через Мариуполь

Из Ростова в Волноваху начунт курсировать автобусы
Фото: Михаил ФРОЛОВ
C автовокзала донской столицы теперь можно уехать в Волноваху Донецкой народной республики, сообщает официальный паблик автовокзалов Ростова в соцсети.
Автобусы будут отправляться ежедневно в семь утра и в час дня. Время в пути до ДНР составит шесть с половиной часов. Утренний автобус приезжает на улицу Центральную в Волновахе в половине второго дня. А вечерний рейс делает остановку в 16:00 на Юбилейной.
Автобус едет с остановками в Новоазовске и в Мариуполе.
Обратно в донскую столицу автобус отправляется в 16:00 и прибывает в 21:30 на Главный автовокзал.
- Время пути — пять с половиной часов, - следует из официальной информации.
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