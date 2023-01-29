В Ростове пройдут выставки, посвященные 80-летию освобождения города от нацистских захватчиков

В донской столице пройдут выставки о Великой Отечественной войне. Фото: исторический комплекс "Россия - моя история"

В Ростове исторический парк «Россия-моя история» подготовил мультимедийные выставки. Они приурочены к 80-летию освобождения города от немецких захватчиков.

- Все экспозиции объединяет тема беспримерного подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., - прокомментировали в пресс-службе исторического парка.

Главная цель выставки – рассказать о героизме и мужестве людей, боровшихся за мир, и сохранить в сознании поколений память о страшной войне, которую пережили наши предки.

Выставки будут проходить с первого февраля по 12 марта. Узнать более подробную информацию можно здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парк-музей «Россия — моя история» в Ростове-на-Дону: экспозиции, график работы, цены

Рассказываем, что можно увидеть в ростовском историческом парке-музее «Россия — моя история» (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Экспонаты музея Ростова покажут в историческом парке «Россия - моя история»

Посетители выставки смогут узнать больше об истории донской столицы (подробнее)