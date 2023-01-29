В Ростовской области 21-летнего мужчину подозревают в жестоком убийстве знакомого

Подозреваемого задержали и поместили в СИЗО
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области, в Верхендонском районе, 21-летний местный житель, по данным регионального следкома, расправился со знакомым.
Ведомство сообщает, что злоумышленник находился во дворе частного дома и был пьян. Подозреваемый поссорился с 38-летним знакомым и нанес тому множественные удары ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.
Подозреваемого задержали и поместили под стражу.
- В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.
Если суд признает вину злоумышленника, он может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.
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