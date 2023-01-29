В Ростовской области 21-летнего мужчину подозревают в жестоком убийстве знакомого

Подозреваемого задержали и поместили в СИЗО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в Верхендонском районе, 21-летний местный житель, по данным регионального следкома, расправился со знакомым.

Ведомство сообщает, что злоумышленник находился во дворе частного дома и был пьян. Подозреваемый поссорился с 38-летним знакомым и нанес тому множественные удары ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемого задержали и поместили под стражу.

- В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Если суд признает вину злоумышленника, он может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сначала нашли портфель: стали известны подробности убийства 14-летней девочки в Ростовской области

Тело школьницы нашли возле заброшенной шахты (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Был тихим и спокойным»: Что известно о 12-летнем подростке, которого подозревают в убийстве школьницы под Ростовом

Подозреваемым в убийстве 12-летней девочки стал подросток, с которым она дружила (подробнее)