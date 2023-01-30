Жителю Ростовской области грозит штраф в 200 тысяч рублей за то, что не сказал о гражданстве Израиля

Ростовчанин пересек приграничный КПП, но не сказал о двойном гражданстве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на основании материалов областной ФСБ следком возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего дончанина, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности.

Его подозревают в нарушении закона о гражданстве РФ. Как выяснилось, у мужчины имеется и паспорт Израиля. Но, пересекая пограничный пропускной пункт «Верхний Ларс», он пренебрег обязанностью в течении 60 суток сообщить об этом в миграционные службы.

Расследование продолжается. Если суд признает вину подозреваемого, ему грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что известно о ростовских исламистах, которых задержали ФСБ по подозрению в терактах

Мы выяснили, что известно о подозреваемых в экстремизме и подготовке терактов, которых сотрудники ФСБ задержали в четырех регионах России (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростовской области ФСБ раскрыла три ОПГ, обналичивших 10 млрд рублей

Они были аффилированы крупнейшему «обналичнику» региона и занимались выводом средств за рубеж (подробнее)