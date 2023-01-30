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НовостиОбщество30 января 2023 14:49

Жителю Ростовской области грозит штраф в 200 тысяч рублей за то, что не сказал о гражданстве Израиля

В отношении мужчины возбудили уголовное дело
Анна ШИЛЯЕВА
Ростовчанин пересек приграничный КПП, но не сказал о двойном гражданстве

Ростовчанин пересек приграничный КПП, но не сказал о двойном гражданстве

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на основании материалов областной ФСБ следком возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего дончанина, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности.

Его подозревают в нарушении закона о гражданстве РФ. Как выяснилось, у мужчины имеется и паспорт Израиля. Но, пересекая пограничный пропускной пункт «Верхний Ларс», он пренебрег обязанностью в течении 60 суток сообщить об этом в миграционные службы.

Расследование продолжается. Если суд признает вину подозреваемого, ему грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей.

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